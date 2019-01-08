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Путин назвал свое первое воинское звание

Политика

Российский президент был командиром взвода управления гаубичной артиллерии

Санкт-Петербург, 8 января 2019, 03:59 — REGNUM  Президент России Владимир Путин рассказал о получении звания лейтенанта в артиллерии. Это произошло во время посещения главой государства Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, следует из видеозаписи на официальном сайте Кремля.

В крепости Путин в полдень выстрелил из пушки — такая традиция соблюдается десятки лет. В день Рождества Христова право сделать залп получил и почетный строитель России, 85-летний Владимир Бендет. Президент отметил, что также является артиллеристом по званию.

«Я получил звание лейтенант как артиллерист, командир взвода управления гаубичной артиллерии… 122 миллиметра», — пояснил Путин.

Российский лидер поздравил Бендета с юбилеем и вручил подарок. Выстрелы они совершили синхронно.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января президент Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Рождества.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин выстрелил из пушки в Петропавловской крепости

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Вооруженные силы России
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