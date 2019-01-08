Лидер КНДР поездом прибыл в Китай

Пекин, , 03:48 — REGNUM Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа.

В международном отделе ЦК КПК уточнили, что визит лидера КНДР продлится до 10 января. Ким Чен Ын приехал по приглашению главы КНР Си Цзиньпина.

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Ранее издание «Хангук Кёндже» сообщило о перекрытии подъездов к китайской станции Даньдун из-за прибытия поезда из КНДР с неким высоким госслужащим. Сотрудники китайских органов безопасности сняли оцепление после пересечения поездом границы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Ким Чен Ын не раз совершал визиты в Китай. Это происходило в марте, мае и июне минувшего года.

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