2019 год станет трудным для Казахстана: что ждет страну в ближайшее время?

Марат Шибутов, , 12:03 — REGNUM

Как и делают все под конец года, традиционно подведу итоги 2018 года для Казахстана, а также напишу, что у нас будет в 2019 году.

Казахстан: итоги 2018 года

Итак, начнем с 2018 года — что у нас случилось тогда.

Ключевыми внешнеполитическими событиями года были:

отправка роты казахстанских миротворцев в составе индийского батальона миротворцев ООН в Ливан: подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря; проведение первой консультативной встречи глав государств Туркестана; Казахстан продолжил быть непостоянным членом Совета Безопасности ООН, был председателем ОДКБ, продолжил принимать Астанинский процесс.

Положительным трендом для Казахстана во внешней политике стало то, что страна активнее проявляет себя на мировой арене и начинает более-менее стараться влиять на происходящие процессы, причем не в роли просто площадки, но и в роли игрока.

Отрицательный тренд для Казахстана во внешней политике — нарастание противоречий между, с одной стороны, Россией и США с Евросоюзом, а с другой стороны, между КНР и США. Первое противоречие выливается в нарастание российской антизападной пропаганды, в которой упоминается и Казахстан как «неверный союзник». Второе подняло на мировой уровень тему лагерей для мусульман в Синьцзяне. Оба этих внешнеполитических конфликта влияют не только на внешнюю, но и на внутреннюю политику Казахстана, поэтому довольно болезненно воспринимаются.

Во внутренней политике ключевыми событиями стали:

изменение административно-территориального деления страны — выделение Чимкента как города республиканского значения и перенос административного центра Туркестанской области в город Туркестан; переход к выборам депутатом маслихатов по партийным спискам; принятие закона о «Совете Безопасности»; внедрение и апробирование новой модели оплаты государственных служащих в акиматах Мангистауской области и города Астаны, Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции, министерстве юстиции (зарплата выросла примерно в 2,5 раза); введение латинской графики для казахского языка; продолжение программы «Рухани жангыру» и ее развитие в виде статьи президента «Семь граней Великой степи», которая еще больше ориентирует политику страны на историко-культурную сферу; дан старт реформе органов внутренних дел.

Первым положительным трендом во внутренней политике стало то, что государственный аппарат наконец показал, что может быть конкурентным работодателем с зарплатой выше даже коммерческого сектора, что позволяет как бороться с мелкой коррупцией, так и привлекать более квалифицированных людей. Вторым положительным трендом стало выделение Чимкента — всем стало понятно, что слишком большим регионом по численности населения (почти 3 миллиона человек) управлять трудно и надо создавать новый центр роста. Не исключено, что к этому власти Казахстана подтолкнули амбициозные планы по развитию Ташкента — между Чимкентом и Ташкентом 114 километров по прямой.

Отрицательным трендом во внутренней политике стало то, что исполнительская вертикаль в принципе начала бояться брать на себя ответственность и принимать решения — регионы смотрят на центр, центр ждет реакции от регионов, в итоге все буксует. В кризисных или проблемных ситуациях возникает вакуум власти и решение приходится принимать на самом верху.

В экономике ключевыми событиями стали:

лишение лицензии трех банков — Банка Астаны, Эксимбанка и Qazaq Banki; постепенное повышение возраста выхода женщин на пенсию; запуск государственной ипотечной программы «7−20−25»; изменение налогообложения юридических и физических лиц; введение Единого совокупного платежа для самозанятых; введение экологического сбора с упаковки; введение онлайн-касс для всех видов торговли; повышение минимальной заработной платы; уход от нерыночного кредитования бизнеса государственными институтами развития; проведено масштабное расследование Генеральной прокуратурой тарифов естественных монополистов, что выявило их масштабные завышения.

Положительным трендом в экономике стало то, что, наконец, Национальный банк при поддержке руководства страны стал лишать лицензии слабые банки, вместо того чтобы продлевать их существование, как это делали с 2007 года по 2018 год.

Отрицательным трендом в экономике стала политика налогообложения «люди — новая нефть», которая заключается в большей нагрузке на население и малый бизнес, а также борьбе с теневой экономикой. К сожалению, никто не захотел попробовать улучшить управление государственным имуществом, где можно получить гораздо большие доходы.

Самыми трагичными событиями 2018 года для казахстанского общества были:

гибель 52 граждан Узбекистана в загоревшемся автобусе по пути в Россию на территории Актюбинской области; изнасилование ребенка в поселке Абай Южно-Казахстанской области; убийство известного фигуриста, олимпийского призера Дениса Тена в Алматы.

Все эти события вызвали бурный резонанс в обществе и стали предметом активных обсуждений.

Если говорить о жизни общества, то главной проблемой стала общая напряженность, вызванная, с одной стороны, снижением доходов населения, а с другой стороны, зацикленностью власти на чаяниях и просьбах гуманитарной интеллигенции, выражаемой через СМИ и фейсбук. Отсюда и сильное снижение доверия к власти — народ не верит ее инициативам.

Что ждет Казахстана в 2019 году?

В первую очередь это, конечно, различные новые экономические правила, которые были придуманы в 2018 году или даже ранее и начали действовать в 2019 году. К числу таких нововведений относятся:

2019 год объявлен годом молодежи, а значит, будет много посвященных этому мероприятий; будет реализовываться дорожная карта по модернизации органов внутренних дел; новые правила оплаты государственных служащих будут внедряться в других госорганах; в феврале будут переизбраны все республиканские и региональные общественные советы; на онлайн-контрольно-кассовые аппараты переведут 633 вида деятельности, то есть такие кассовые аппараты будут стоять практически везде и пересылать данные в Комитет государственных доходов; самозанятые начинают платить единый совокупный платеж; беспошлинный ввоз товаров для личного пользования согласно новым нормам ЕАЭС с 1000 евро уменьшился до 500 евро; частичный переход на электронные счета-фактуры; отменено вознаграждение от банков за хранение денег на текущем счете; вступили в силу правила регистрации сотовых телефонов — чья SIM-карта, тому и принадлежит телефон; минимальная заработная плата повысилась с 28 тысяч тенге до 42 тысяч тенге; будет проведена налоговая амнистия для 90 077 субъектов среднего и малого бизнеса (31 210 юридических лиц и 58 867 индивидуальных предпринимателей), которые по состоянию на 1 октября 2018 года имеют налоговую задолженность в размере 340,6 миллиарда тенге; индивидуальный подоходный налог для работников с заработной платой меньше 63 125 тенге уменьшится с 10% до 1%.

Эти довольно важные для страны в целом мероприятия скажутся на жизни страны. Но в целом год обещает стать трудным для Казахстана, причем как внутри, так и снаружи на страну будут давить многочисленные негативные факторы.

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