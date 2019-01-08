В Габоне не удался госпереворот

Либревиль, , 02:13 — REGNUM В столице Габона Либревиле силы правопорядка взяли штурмом здание государственного радиовещания, захваченное мятежными военными. Лидер мятежников задержан, двое из них ликвидированы, сообщает африканское отделение радиостанции RFI.

По данным властей Габона, арестованы пятеро мятежников, включая лидера путчистов лейтенанта Келли Ондо Обианга. Первоначально Обиангу удалось бежать из здания, но позже его нашли в одном из домов неподалеку. Также силовики освободили заложников.

7 января мятежники захватили офис государственного радиовещателя в Либревиле. Они зачитали заявление с критикой действующего президента Али Бонго Ондимбы и объявили о создании так называемого Национального совета реставрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года 59-летний президент Габона перенес инсульт и был госпитализирован в Саудовской Аравии. Ондимба проходит лечение в Марокко, 4 января он впервые появился на публике после болезни.

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