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Эрдоган и Мадуро провели телефонный разговор

Политика

«В ходе беседы стороны обсудили различные аспекты двусторонней повестки дня»

Анкара, 7 января 2019, 23:32 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Венесуэлы Николас Мадуро провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщили в администрации главы турецкого государства.

«В ходе беседы стороны обсудили различные аспекты двусторонней повестки дня», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 3 декабря 2018 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официального визита в Каракас заявил, что Анкара осуждает санкции против Венесуэлы.

«Нам эти санкции не кажутся хорошими», — сказал тогда Эрдоган.

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