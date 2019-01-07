Савченко о ситуации с церковью на Украине: «У нас есть один Бог»

Киев, , 22:59 — REGNUM На Украине рано или поздно снова объединятся церкви. Об этом сообщила народный депутат Надежда Савченко в эфире программы «Субъективные итоги года» на телеканале NEWSONE.

По ее словам, объединение церквей произойдет «не под давлением», а благодаря желанию самих жителей страны.

«У нас (жителей Украины) уже есть один Бог, — заявила депутат. — Нечего его делить на разные церкви».

Как передавало ИА REGNUM, политически мотивированные действия Константинополя в отношении Украины вызвали раскол в мировом православии. РПЦ и ряд других поместных церквей прекратили евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.

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