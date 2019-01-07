Рождество 2019 года – радость со слезами на глазах

Москва, , 22:46 — REGNUM Миллионы православных в России, Украине и во всем мире сегодня поздравляют друг друга со светлым Рождеством Христовым. Эта радость, увы, омрачена грубым произволом против Русской и Украинской православной церкви, преследованиями на Украине священнослужителей и паствы, не предававших веры в Бога и духовного наследия своих предков.

Речь идет о воровстве канонической территории и самого названия Украинской православной церкви, осуществляемом политической властью Украины в сговоре с патриархом Константинопольским Варфоломеем. Не подлежит сомнению, что новая попытка принудить православных на Украине пойти по пути раскола и измены понадобилась творцам государственного переворота 2014 года для того, чтобы сделать церковь инструментом войны — как с Россией, так и со всеми инакомыслящими на Украине. Властям Украины не привыкать идти по этому пути: они породили саму проблему раскола, насаждая его с первых дней независимости.

Теперь свой собственный шаг в пропасть сделал Патриарх Варфоломей, соблазнившийся возможностью прибрать к рукам чужие приходы. Справедливое изречение «не судите, да не судимы будете» отступает в этом случае на второй план. Как смел сидящий в Турции поп назвать Русскую церковь, претерпевшую неслыханные муки в истории из-за своей верности православию, «мачехой» по отношению к братьям и сестрам на Украине? Патриарх Варфоломей опозорил свой престол и, хуже того, породил сомнения в вековых отношениях любви и братства между православными народами, русскими и греками. Варфоломей сам виновен в том, что многие люди сегодня ищут и находят вполне земные причины его поведения.

Мы не смиримся. Это относится ко всем честным людям в России и на Украине, воцерковленным, воцерковляющимся или просто сочувствующим православию и нашей общей исторической памяти. В том числе и к депутатам Государственной Думы России и членам нашего Совета Федерации, входящим в постоянную российскую делегацию в Межпарламентской Ассамблеи православия. Мы не можем, как Понтий Пилат, умыть руки. Еще чернила не просохли на резолюции, единогласно принятой в июне 2018 года на Ассамблее в Афинах всеми православными депутатами национальных парламентов: «Поддерживая усилия церквей к единству и осуждая любые расколы и преследования православных Церквей на канонической территории их служения …».

Призываю коллег из Греции, Кипра, Белоруссии, Армении, Казахстана, Грузии, Молдовы, Румынии, Болгарии, Сербии, Черногории, Албании, Латвии, Эстонии, Палестины, Иордании, Сирии, Ливана, Уганды, Судана выполнить свой долг и поддержать принципы, за которые мы голосовали. Не спрашивайте, по ком звонит колокол. Беда пришла в наш общий православный дом.

Запутавшиеся пусть отойдут. Православным на Украине нужна помощь не меньше чем христианам на Ближнем Востоке. В чем она будет состоять, не только на словах, но и на деле? Это станет ясно по мере развития событий. Но в том, что помощь нужна и будет сомнений нет.