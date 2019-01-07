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Трамп: «Я выступлю с обращением к нации»

Политика

Частичная приостановка работы правительства США началась 22 декабря 2018 г

Вашингтон, 7 января 2019, 22:33 — REGNUM  Обращение к жителям США, посвященное бюджетному кризису, готовит президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил сам глава государства на своей странице в соцсети Twitter.

«Я выступлю с обращением к нации по гуманитарному кризису и проблеме национальной безопасности на нашей южной границе, — написал глава Белого дома. — Вечером во вторник (8 января) в 21:00 по времени Восточного побережья США (05:00 мск 9 января)».

Как ранее передавало ИА REGNUM, частичная приостановка работы правительства США началась 22 декабря 2018 г. Причина — конгрессмены не могут договориться, прописать ли в бюджетных расходах затраты на стену на границе с Мексикой.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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