Пентагон прокомментировал появление корабля ВМС США в Черном море

Вашингтон, , 21:51 — REGNUM Большой десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США Fort McHenry, находящийся в акватории Черного моря, не нарушил норм международного права. Об этом сообщил представитель ВМС США Джеффри Дорси корреспондету ТАСС.

«Мы (ВМС США) регулярном работаем в Черном море в соответствии с международным правом и Конвенцией Монтрё», — отметил Дорси.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с 21:00 мск 6 января в акватории Черного моря находится десантный корабль ВМС США Fort McHenry. Утром 7 января американский корабль зашел в румынский порт «Констанца».

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