Понедельник, 7 Января 2019 года
22:08:10 МСК

Пентагон прокомментировал появление корабля ВМС США в Черном море

Политика

С 21:00 мск 6 января в акватории Черного моря находится десантный корабль ВМС США Fort McHenry

Вашингтон, 7 января 2019, 21:51 — REGNUM  Большой десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США Fort McHenry, находящийся в акватории Черного моря, не нарушил норм международного права. Об этом сообщил представитель ВМС США Джеффри Дорси корреспондету ТАСС.

«Мы (ВМС США) регулярном работаем в Черном море в соответствии с международным правом и Конвенцией Монтрё», — отметил Дорси.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с 21:00 мск 6 января в акватории Черного моря находится десантный корабль ВМС США Fort McHenry. Утром 7 января американский корабль зашел в румынский порт «Констанца».

Читайте также: Черноморский флот России взял под контроль действия корабля ВМС США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-морской флот
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить