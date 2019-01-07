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Глава МИД Китая завершил поездку по странам Африки

Политика

Стороны продолжат практическую реализацию решений Пекинского форума китайско-африканского взаимодействия, состоявшегося в сентябре 2018 года

Пекин, 7 января 2019, 21:36 — REGNUM  Турне по странам Африки, которое совершает глава МИД КНР Ван И, завершается в Сенегале, где руководитель китайской дипломатии совместно со своим сенегальским коллегой Сидики Кабой провел пресс-конференцию, сообщает 7 января Синьхуа.

Учитывая, что Китай и Сенегал являются сопредседателями Форума китайско-африканского сотрудничества, Ван И сосредоточил основное внимание на итогах и перспективах, открытых прошедшим в 2018 году пекинским саммитом и назвал двусторонние отношения «образцовыми», содействующими развитию взаимодействия с Африкой всего международного сообщества.

Он подчеркнул, что КНР сразу же приступила к выполнению решений форума и реализации достигнутых на нем договоренностей в двусторонних и многосторонних форматах. Основными направлениями совместной деятельности сопредседателей форума Ван И назвал следующие:

— строительство более сплоченного сообщества с единой судьбой;

— сопряжение инициативы «Пояса и пути» с африканской программой «Повестка дня — 2063»;

— разработка программ по реализации договоренностей форума для каждой страны;

— расширение инновационной составляющей китайско-африканского взаимодействия;

— достижение реальной пользы для народов Китая и Африки от двусторонних контактов;

— привлечение к участию в подъеме Африки широкого круга международных партнеров.

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Китай и страны Африки
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