Глава МИД Китая завершил поездку по странам Африки

Пекин, 7 января 2019, 21:36 — REGNUM Турне по странам Африки, которое совершает глава МИД КНР Ван И, завершается в Сенегале, где руководитель китайской дипломатии совместно со своим сенегальским коллегой Сидики Кабой провел пресс-конференцию, сообщает 7 января Синьхуа.
Учитывая, что Китай и Сенегал являются сопредседателями Форума китайско-африканского сотрудничества, Ван И сосредоточил основное внимание на итогах и перспективах, открытых прошедшим в 2018 году пекинским саммитом и назвал двусторонние отношения «образцовыми», содействующими развитию взаимодействия с Африкой всего международного сообщества.
Он подчеркнул, что КНР сразу же приступила к выполнению решений форума и реализации достигнутых на нем договоренностей в двусторонних и многосторонних форматах. Основными направлениями совместной деятельности сопредседателей форума Ван И назвал следующие:
— строительство более сплоченного сообщества с единой судьбой;
— сопряжение инициативы «Пояса и пути» с африканской программой «Повестка дня — 2063»;
— разработка программ по реализации договоренностей форума для каждой страны;
— расширение инновационной составляющей китайско-африканского взаимодействия;
— достижение реальной пользы для народов Китая и Африки от двусторонних контактов;
— привлечение к участию в подъеме Африки широкого круга международных партнеров.