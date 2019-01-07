Понедельник, 7 Января 2019 года
21:51:09 МСК

Украина подала иск в ЕСПЧ против РФ после инцидента в Керченском проливе

Политика

25 ноября 2018 г. в районе Керченского пролива за нарушение российской границы были задержаны три корабля ВМС Украины

Киев, 7 января 2019, 21:35 — REGNUM  Официальный Киев направил иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Российской Федерации из-за задержания моряков ВМС Украины в Керченском проливе. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина на странице в соцсети Facebook.

«Правительство Украины … подало 7 января полноценное заявление по делу номер 55 855/18», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 г. в районе Керченского пролива за нарушение российской границы были задержаны три корабля ВМС Украины. Российские власти расценили инцидент как провокацию.

Читайте также: Песков ответил на вопрос о судьбе арестованных украинских моряков

А также: Порошенко заявил о «войне» с Россией в эфире телеканала США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить