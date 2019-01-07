Украина подала иск в ЕСПЧ против РФ после инцидента в Керченском проливе

Киев, , 21:35 — REGNUM Официальный Киев направил иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Российской Федерации из-за задержания моряков ВМС Украины в Керченском проливе. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина на странице в соцсети Facebook.

«Правительство Украины … подало 7 января полноценное заявление по делу номер 55 855/18», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 г. в районе Керченского пролива за нарушение российской границы были задержаны три корабля ВМС Украины. Российские власти расценили инцидент как провокацию.

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