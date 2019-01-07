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Глава Всемирного банка уходит в отставку

Политика

«Для меня было большой честью работать президентом»

Вашингтон, 7 января 2019, 20:58 — REGNUM  Глава Всемирного банка Джим Ён Ким, занимавший свой пост шесть лет, уйдет в отставку 1 февраля 2019 г. Об этом сообщается на сайте финансовой организации.

«Для меня было большой честью работать президентом этого замечательного учреждения», — заявил Ён Ким.

Новое место работы Кима, занимавшего пост президента Всемирного банка с 1 июля 2012 года, не раскрывается.

Отметим, что исполнительный директор Кристалина Георгиева будет временно исполнять обязанности главы финансовой организации.

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