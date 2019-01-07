Президент США посетит границу с Мексикой

Вашингтон, , 20:40 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в четверг, 10 января, посетит границу с Мексикой. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на странице в соцети Twitter.

«Президент США Дональд Трамп отправится на южную границу в четверг, чтобы встретиться с теми, кто находится на фронте национальной безопасности и гуманитарного кризиса», — написала Сандерс.

Напомним, 7 января президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter сообщил, что для строительства стены на американо-мексиканской границе будет использована сталь, а не бетон.

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