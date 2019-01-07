Православные украинцы в Польше повисают в воздухе

Станислав Стремидловский, , 20:18 — REGNUM

Предстоятель Польской православной церкви митрополит Варшавский и всея Польши Савва пояснил свою позицию относительно непризнания новосозданной Православной церкви Украины. По иронии судьбы чуть ли не единственным изданием в стране, которое предоставило ему такую возможность, стал леволиберальный еженедельник Polityka.

Митрополит сразу уточнил, что он не против автокефалии для украинских православных, но на канонических условиях. Ведь «раскольники с Украины, создавшие Киевский патриархат и автокефалию» были исключены из церковного общения Московским патриархатом и «только он имеет право вернуть их в лоно Церкви, а не константинопольский патриарх Варфоломей». Савва подчеркнул, что позиция ППЦ «независима от Москвы» и выработана на основе православных догм и канонов. При этом он выразил опасение сложившейся ситуацией и назвал опасным для интересов Польской православной церкви предоставление Фанаром томоса об автокефалии Православной церкви Украины. «Я уже говорил о каноническом праве, — уточнил митрополит. — Нарушение его — плохой прецедент. Не исключено, что в Польше, где проживает более миллиона украинцев, появится группа верующих, для которых Филарет (затрудняемся сказать, как титуловать его сейчас, но ранее он был главой непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата — С.С.) попытается организовать свои приходы в Польше. Недавно я слышал, что «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже изучал возможности визита Епифания (руководитель Православной церкви Украины — С.С.) в Польше. Нас ждет хаос».

О проблеме сосуществования Польской православной церкви и украинцев пишет также влиятельная варшавская газета Rzeczpospolita, которая отмечает, что у Саввы «есть проблема с собственными верующими украинского происхождения, которые неоднократно выражали недовольство пророссийскими настроениями своей Церкви, а в начале 1990-х даже требовали отказа от церковнославянского языка в пользу украинского». Отсюда вопрос, кто будет окормлять православных украинцев, особенно приезжих, в Польше. Как подчеркивает проректор Киевской духовной академии Владимир Бурега, современные мигранты стараются сохранять связь со своими национальными Церквями. Не только православные украинцы, но и румыны, сербы, болгары, оказавшиеся за пределами родины, крайне неохотно интегрируются в церковные структуры других Церквей. Поэтому практически все Поместные церкви имеют сегодня зарубежные структуры, которым поручена забота о мигрантах. «Но Православная церковь Украины прямо лишена права создавать такие структуры, — подчеркивает Бурега. — Думается, что ей теперь предстоит вести непростые переговоры с константинопольским патриархом о порядке назначения украинских священников для служения в украинских церковных общинах за рубежом. Понятно, что подчинение этих общин греческим священникам выглядит нереалистично».

Между тем, в Польше нет иных православных Церквей, кроме своей собственной. Московский патриархат, Русская православная церковь за границей и Украинская православная церковь Московского патриархата не работают на польской территории. Похоже, что для некоторых православных украинцев в этой ситуации станет соблазнительным уход к греко-католикам. Они в Польше на институциональном уровне как раз присутствуют. По последним данных, униатов насчитывается около 55 тысяч человек, которые посещают 126 приходов, их окормляют 84 священника. По словам греко-католического митрополита Перемышльско-Варшавского Евгениуша Поповича, чрезвычайно важным сегодня оказалось создание новых центров для мигрантов из Украины, что стало «возможно благодаря доброте и гостеприимству епископов и священников Римско-католической церкви». Но также следует понимать и другое. Выступая осенью 2018 года в Познани глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук предупредил пребывающих в Польше украинцев, что они могут интегрироваться в местное общество, но не ассимилироваться. А «Церковь является одним из средств связи, который связывает пребывающих в лоне наших приходов и общин с родной традицией и родиной», пояснил архиепископ. Включая, конечно, политический контекст.

Вряд ли ассимиляции Киев хочет и от украинских православных, оказавшихся временно или на постоянной основе в Польше. Это создает вызовы для Польской православной церкви, относительно немногочисленной (она насчитывает 504 тысячи верных). Сможет ли она «переварить» десятки, а то и сотни тысяч украинских единоверцев, если они вольются в ее ряды? В конце концов, ППЦ во времена межвоенной Второй Республики уже имела печальный опыт попыток националистически настроенных украинских православных епископов и священников украинизировать польское православие. Другим вариантом может стать организация Украинской православной церковью Московского патриархата своих приходов в Польше. Но для этого, во-первых, УПЦ МП необходимо согласие Москвы на изменение устава. Во-вторых, потребуется заключить договоренность между Польской православной церковью и Русской православной церковью. Сделать все это очень и очень непросто.