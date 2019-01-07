Инцидент в Караканде в центре внимания властей Армении

Ереван, , 20:15 — REGNUM У инцидента в Караканде не может быть межнационального контекста. Об этом 7 января заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Пашинян, в первую очередь, выразил соболезнования родным погибшего.

«Хочу подчеркнуть, что здесь не может быть какого-либо межнационального контекста, поскольку, как мне доложили, две конфликтующие группы в национальном плане не были однородными, и в составе группы людей, ударивших ножом, был и казах», — сказал Пашинян, добавив при этом, что муссируются разные версии и сведения, и призвал СМИ сначала проверять их.

Сегодня, 7 января, министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор со своим казахстанским коллегой Бейбутом Атамкуловым по инициативе последнего, сообщает пресс-служба армянского МИД.

В ходе беседы собеседники затронули сложившуюся в Караганде ситуацию. Оба министра подчеркнули неприемлемость попыток придать межнациональный подтекст этой трагедии, случившейся на бытовой почве.

Согласно казахстанским СМИ, по данному факту начато досудебное расследование по статьи «Убийство». Портал tengrinews. kz информирует, что задержаны семеро подозреваемых (из них пятеро взяты под стражу), один подозреваемый объявлен в международный розыск. По данным источника, также департаментом полиции Карагандинской области начато досудебное расследование по статье «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни».

Как сообщили в пресс-службе МИД, Мнацаканян и Атамкулов сошлись во мнении, что сложилась сверхчувствительная ситуация, отметив важность исключения шагов по преднамеренному искажению общественного мнения и провоцированию напряженности.

«В этой связи стороны отметили важность сохранения непосредственной связи между различными ведомствами Армении и Казахстана», — отметили в пресс-службе МИД.

Согласно пресс-релизу, министры иностранных дел Армении и Казахстана констатировали, что между двумя странами налажено эффективное сотрудничество как в двустороннем, так и многостороннем формате.

Собеседники выразили готовность предпринять обоюдные усилия в направлении расширения двусторонней повестки. Они отметили важность роли армянской общины Казахстана в качестве неразрывной части общества страны, которая играет важную роль в укреплении двусторонних отношений.

Ранее замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян выступил с официальным заявлением по ситуации вокруг инцидента в ресторане «Древний Рим» Караганды в ночь на 1 января, когда во время драки с участием армян был убит один человек.

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В свою очередь сегодня, 7 января, ситуацию в Караганде обсудили начальник полиции Армении Валерий Осипян и министр внутренних дел Казахстана, генерал-полковник Калмуханбет Касымов.

Как сообщает пресс-центр армянской полиции, в ходе телефонного разговора собеседники обсудили подробности произошедшей в казахстанском городе Караганде потасовки и убийства, в котором подозреваются армяне, в отношении некоторых объявлен розыск.

Касымов заверил своего армянского коллегу, что будет проведено справедливое расследование и все действия в его рамках будут соответствовать букве закона.

Собеседники затронули произошедшие в Караганде 6 января митинги, информация о который появилась и в международной новостной ленте. Глава МВД Казахстана отметил, что акции протеста не носили межнациональный характер, были немногочисленными и проходили под контролем правоохранителей: МВД контролирует ситуацию.

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