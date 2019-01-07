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Трамп о выводе войск США из Сирии: «Будем уходить в должном темпе»

Политика

В конце 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении Вашингтона вывести из Сирии военных

Вашингтон, 7 января 2019, 19:42 — REGNUM  Власти США планируют «в должном темпе» выводить войска из Сирии. Об этом на странице в соцсети Twitter написал президент США Дональд Трамп, комментируя «неточную статью» The New York Times.

«Мы (вооруженные силы США) будем уходить в должном темпе и в то же время продолжим бороться с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и делать всё то, что правильно и необходимо делать», — написал глава Белого дома.

Как передавало ИА REGNUM, в конце 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении Вашингтона вывести из Сирии военных. При этом глава Белого дома не смог назвать точную дату вывода сил США с территории страны.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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