МИД РФ о визитах к задержанному Уилану: «Посетили только представители США»

Москва, , 18:59 — REGNUM Жителя США Пола Уилана, задержанного 28 декабря в Москве по подозрению в шпионаже, могут посетить представители стран, гражданином которых он является. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, представители США уже навестили подозреваемого, остальные попросили дать «разрешение посетить по Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года».

«Посетили (Пола Уилана) только представители США, — отметила Захарова. — Больше американская сторона по этому вопросу не обращалась…»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 декабря 2018 г. в Москве сотрудники спецслужб задержали при «проведении шпионской акции» гражданина США Пола Уилана. В отношении мужчины, который также является гражданином Великобритании, Ирландии и Канады, было возбуждено дело.

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