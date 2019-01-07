Понедельник, 7 Января 2019 года
18:38:05 МСК

Томос об автокефалии ПЦУ отвезут в Стамбул

Политика

Томос должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата

Киев, 7 января 2019, 18:37 — REGNUM  Власти Украины в ближайшие дни вернут на некоторое время в Стамбул томос о предоставлении автокефалии для раскольничей Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом, как передает телеканал NewsOne, сообщил руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры УкраиныАндрей Юраш в ходе Рождественской литургии из Софийского собора в Киеве.

По его словам, томос должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата, поэтому документ в ближайшие дни вернут в Стамбул.

«Буквально через 2 дня состоится Синод, где будет это сделано и тогда уже Томос, окончательно … возвратится в Украину», — сказал Юраш.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 5 января текущего года Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии для раскольничей ПЦУна специальной церемонии в Стамбуле.

Читайте также: Патриарх Варфоломей передал Епифанию томос об автокефалии ПЦУ

А также: Томос для украинских раскольников доставлен в Киев

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить