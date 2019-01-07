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Скрипали продолжают находиться в Великобритании — СМИ

Политика

4 марта 2018 г. в городе Солсбери в Великобритании в больницу были госпитализированы без сознания бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

Лондон, 7 января 2019, 18:26 — REGNUM  Бывший офицер Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, подвергшиеся отравлению в британском Солсбери, скорее всего проживают на юге страны. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

«Сергей и Юлия все еще живут в Великобритании, общаются с друзьями и, возможно, даже устроились на работу», — считают источники издания.

По их мнению, Скрипали, свободу которых никто не ограничивает, остаются под присмотром медиков и охраной спецслужб.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта 2018 г. в городе Солсбери в Великобритании в больницу были госпитализированы без сознания бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти королевства поспешили обвинить Москву в причастности к инциденту, заявив, что Скрипали были отравлены произведённым в России нервно-паралитическим веществом «Новичок». Никаких доказательств виновности РФ официальный Лондон не предоставил. В Москве все обвинения отрицают.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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