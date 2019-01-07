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Болтон не исключил новых контактов с должностными лицами России

Политика

Переговоры представителей США и РФ могут пройти в ближайшее время

Вашингтон, 7 января 2019, 17:59 — REGNUM  Возможность новых контактов с официальными лицами России не исключил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Об этом, как передает The Wall Street Journal, сообщил американский политик по итогам визита в Израиль, где состоялись переговоры по ситуации в Сирии.

По его словам, переговоры представителей США и РФ могут пройти в ближайшее время.

Как передавало ИА REGNUM, 13 декабря 2018 г. помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что президент США Дональд Трамп не будет встречаться с главой РФ Владимиром Путиным до тех пор, пока не решится ситуация с кораблями ВМС Украины, задержанных в районе Керченского пролива.

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Российско-американские отношения
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