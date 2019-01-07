Трамп: «Фейковые» СМИ в США — «оппозиционная партия»

Вашингтон, , 17:32 — REGNUM В Соединенных Штатах Америки нужно вернуть честность в журналистику. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

«Фейковые СМИ в нашей стране — настоящая оппозиционная партия, — написал глава Белого дома. — Это настоящий враг народа!»

Как передавало ИА REGNUM, 1 января президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter поздравил с Новым годом всех жителей страны, включая распространяющих «фейковые новости» сотрудников СМИ.

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