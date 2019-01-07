Путин выстрелил из пушки в Петропавловской крепости

Санкт-Петербург, , 16:55 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин, находящийся в Санкт-Петербурге, совершил традиционный полуденный выстрел из пушки на народных гуляниях в Петропавловской крепости. Об этом сообщает в понедельник, 7 января, пресс-служба Кремля.

«В Петропавловской крепости В. Путин произвёл традиционный полуденный выстрел из пушки», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства побывал на организованном в Петропавловской крепости фестивале ледовых скульптур «Путешествие вокруг света», где представлены все континенты с их характерной архитектурой, флорой, фауной и подводный мир океанов.

Российский лидер сфотографировался с посетителями и осмотрел экспонаты.

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Как передавало ИА REGNUM, 7 января глава РФ Владимир Путин поздравил с Рождеством Христовым православных христиан.

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