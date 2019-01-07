El Mundo: Польша требует другого Евросоюза

Мадрид, , 14:44 — REGNUM Разногласия, разделяющие польское общество, остались в стороне 11 ноября прошлого года, когда сотни тысяч поляков праздновали столетие обретения независимости после 123 лет оккупации (так в оригинале, прим. — ИА REGNUM ), отмечает испанское издание El Mundo, анализируя текущую ситуацию в Польше и вспоминая ее историю.

Независимость была утрачена снова в ходе Второй мировой войны, но после более четырех десятилетий коммунизма Польша пережила «образцовый процесс перехода к демократии» в 90-х годах и в 2004 году вступила в Евросоюз, напоминает El Mundo. С тех пор экономика страны не переставала расти: в 2017 году она показала подъем на 4,6%, согласно данным Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР). Одновременно уровень безработицы устойчиво падал.

Однако, получив одобрение за эти успехи и заняв шестое место в ЕС, нынешняя Польша под руководством националистически настроенного правительства из членов партии «Право и справедливость» (PiS) переживает серьезное напряжение в отношениях с Брюсселем. В результате опросы, проведенные в преддверии выборов 2019 года, показывают некоторую усталость поляков от PiS, но партия сохраняет свое лидерство, набрав 38% голосов.

«Экономика продолжает расти наравне с нашей уверенностью, несмотря на то, что Европа все еще смотрит на нас как на бедного родственника без собственного мнения. Польша стремится к разделению ответственности, но в обмен на равный политический вес», — утверждает Пржемислав Барански, вице-президент Национального института свободы, исследовательского центра, который формирует будущих лидеров страны.

Последнее восстание Варшавы против норм ЕС завершилось в ноябре приговором Суда Европейского союза, который распорядился приостановить в целях предосторожности польскую реформу Верховного суда как ущемляющую независимость судебной ветви власти (речь идет о снижении возраста выхода на пенсию с 70 до 65 лет, которое означает вынужденную отставку многих высокопоставленных судей). Правящая партия Польши подчинилась этому решению.

«Правительство не является антиевропейским, но у него есть проблема с коммуникацией. Это консервативная партия и в то же время революционная — в плане формы, в которой она осуществляет политику. Поэтому в некоторых случаях она действует быстро и оказывается на дурном счету у остальной Европы, которая не знает о необходимости судебной реформы в Польше», — уверяет Барански.

Журналист Енджей Белецкий из ежедневного издания «Речь Посполита», обозревающий европейские вопросы, тоже считает, что форма ведения политики правящей партии оказывает ключевое воздействие на образ страны за рубежом. «Манера PiS, в которой она взялась за реформу, была ужасна, но ясно одно: судебная система не работает, и в ней есть коррупция», — подчеркнул он.