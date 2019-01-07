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Путин пригласил Нарендру Моди на ВЭФ-2019

Политика

Состоялся телефонный разговор президента России с премьер-министром Индии

Путин пригласил Нарендру Моди на ВЭФ-2019
Иллюстрация: Kremlin.ru
Встреча Владимира Путина с Нарендрой Моди

Москва, 7 января 2019, 14:34 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сегодня, 7 января, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора Путин пригласил главу правительства Индии принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, который должен пройти в сентябре 2019 года.

Также лидеры двух стран тепло поздравили друг друга с наступившим Новым годом. Моди высказал самые теплые пожелания российскому народу по случаю празднования Рождества Христова.

Путин и Моди обсудили вопросы двусторонней повестки дня и подтвердили обоюдный настрой на наращивание взаимодействия в борьбе с международным терроризмом и решении других актуальных мировых проблем.

Президент России пожелал Моди и его партии успехов на приближающихся парламентских выборах в Индии.

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