Глава штата Махараштра: власти Индии не могут дать работу 90% молодёжи

Нью-Дели, , 15:22 — REGNUM Главный министр индийского штата Махараштра и один из ведущих членов правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) Девендра Фаднавис заявил о том, что государство не способно обеспечить занятость 90% молодёжи. Об этом сообщило индийское новостное издание «NDTV Кхабар».

Отвечая на вопросы журналистов, Девендра Фаднавис подчеркнул, что даже введение особой квоты на уровне штата не сможет разрешить проблему безработицы среди молодёжи. Главный министр Махараштры отметил, что правительство штата может обеспечить работой лишь 25 000 человек в год, что приблизительно равняется числу безработных в одной области штата.

Девендра Фаднавис заявил, что квотирование является крайней мерой, к которой следует прибегать для обеспечения занятости лишь наименее защищённых слоев населения. Главный министр Махараштры подчеркнул, что обществу необходимо не рассчитывать на помощь со стороны государства, а полностью использовать те возможности трудоустройства, которые предоставляет быстро растущий частный сектор.