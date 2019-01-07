Премьер-министр Судана объявил о новых мерах по борьбе с коррупцией

Хартум, , 13:10 — REGNUM 6 января премьер-министр Судана Муаттаз Муса сообщил, что его правительство успешно реализует антикоррупционные проекты. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», результатом антикоррупционных мер станет улучшение экономической ситуации в стране.

Данное заявление было сделано Мусой во время эфира программы одной популярной радиостанции. Премьер-министр поделился своим взглядом на причины проблем в стране и рассказал о путях выхода из экономического кризиса.

Муса получил более сотни сообщений в прямом эфире: слушатели радиостанции жаловались на высокие цены на основные продукты питания, лекарства и бензин.

Премьер-министр также уверил слушателей в том, что он сделает все возможное, чтобы побороть коррупцию в стране.