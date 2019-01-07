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США выводят войска из Сирии, так как уверены в безопасности курдов

Политика

Советник по вопросам национальной безопасности США обосновал вывод американских войск из Сирии поражением террористов в регионе, а также уверенностью в безопасности курдов

США выводят войска из Сирии, так как уверены в безопасности курдов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Народ Курдистана

Доха, 7 января 2019, 12:58 — REGNUM  6 января советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон обосновал вывод американских войск из Сирии тем, что «теперь курды находятся в безопасности». Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, безопасность курдов после «ухода США» из региона будет обеспечивать Турция.

Джон Болтон посетил Израиль, где обсудил с властями страны вывод американских войск. Он отметил, что крайний срок вывода пока не установлен. «Нам необходимо успеть добиться ранее поставленных целей до того, как американские войска покинут территорию Сирии», — отметил чиновник. Среди них Болтон назвал создание условий, обеспечивающих полную безопасность курдов, включая разгром оставшихся в Сирии боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Болтон приехал в Израиль, чтобы устранить беспокойство союзников, связанное с выводом американских войск из Сирии и обсудить этот процесс с властями Турции.

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Зарубежная хроника
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