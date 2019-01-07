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В Японии вводится налог на выезд из страны и для граждан, и для иностранцев

Политика

Япония вводит налог на выезд из страны вне зависимости от гражданства

В Японии вводится налог на выезд из страны и для граждан, и для иностранцев
Alex Len
Международный аэропорт Токио

Токио, 7 января 2019, 12:53 — REGNUM  С 7 января в Японии действует налог на выезд из страны в размере 1000 иен (около 620 рублей). Налог будет действовать и для иностранцев, и для японских граждан, покидающих Японию на самолете или по морю.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», закон был принят еще в апреле 2018 года. В соответствии с ним, сбор будет взиматься во время покупки билетов на воздушный или морской транспорт. На транзит в течение 24 часов налог распространяться не будет. Правительство планирует использовать полученные средства для развития туризма, улучшения информационного сопровождения на многих языках в аэропортах и автоматических систем распознания лиц для ускорения иммиграционных процедур.

Согласно правительственным источникам, введение налога также обусловлено приближающимися Олимпийскими и Паралимпийскими Играми в Токио в 2020 году

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Зарубежная хроника
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