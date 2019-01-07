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Представитель правящей партии Японии: ЛГБТ разрушит страну

Политика

Депутат из правящей партии Японии высказал свое мнение относительно движения ЛГБТ

Токио, 7 января 2019, 14:18 — REGNUM  Депутат правящей Либерально-демократической партии (ЛДПЯ) Японии Кацуи Хиросава заявил, что «страна рухнет», если все станут ЛГБТ. Об этом сообщил штаб по связям с общественностью ЛДПЯ.

По сообщению японской новостной газеты «Тюнити Симбун», высказывание политика вызвало волну недовольства в социальных сетях. Партия оправдалась, заявив, что этот комментарий был сделан в контексте проблемы «стареющего населения» Японии. ЛДПЯ также подчеркнула, что права ЛГБТ-сообщества должны быть защищены.

В японском обществе уважают права сексуальных меньшинств, но оно по-прежнему консервативно. Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ отмечал, что страна пока не готова к официальному признанию однополых браков. Однако неофициальная регистрация подобных союзов происходит на уровне некоторых муниципалитетов.

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Зарубежная хроника
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