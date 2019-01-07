Правящая партия Индии обвинила в беспорядках в Керале местное правительство

Нью-Дели, , 12:39 — REGNUM Министр текстиля Индии и лидер правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) Смрити Ирани обвинила в беспорядках в Керале местные власти штата. Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Смрити Ирани заявила, что система охраны правопорядка в Керале была «полностью разрушена». По словам лидера БДП, местные власти не способны обеспечить безопасность «ни обычных жителей Кералы, ни депутатов федерального парламента». Министр текстиля обвинила правительство штата во главе с «Коммунистической партией Индии (марксистской)» в бездействии в то время, когда «в Керале разворачивается трагедия». Смрити Ирани также осудила действия участников вооружённых столкновений и подчеркнула, что беспорядки и демонстрации являются протестом народа Кералы против местных властей.

Ситуация в штате обострилась после того, как утром 2 января две женщины совершили богослужения в индусском храме Сабаримала. Считается, что посещение данной святыни женщинами в возрасте от 10 до 50 лет оскверняет индусского бога Айяппу. Инициатором демонстраций против допуска женщин в храм Сабаримала выступила ультраправая индусская организация под названием «Сабаримала Карма Самитхи» (СКС). Протесты быстро переросли в вооруженные столкновения с полицией. Число задержанных демонстрантов превысило 3200 человек.