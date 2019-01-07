Оппозиция в Израиле: партия власти получит 25 мест на выборах в Кнессет

Иерусалим, , 15:00 — REGNUM Глава партии «Наш дом — Израиль» (НДИ) Авигдор Либерман уверен, что партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху получит не более 25 мандатов на предстоящих парламентских выборах. Свои прогнозы на досрочные выборы в Кнессет политик озвучил в интервью израильскому информационному агентству Ynet, опубликованном 6 января.

По мнению Либермана, Нетаньяху пытается получить мандаты через манипуляцию СМИ, «в основном через публикацию фейковых опросов, которые не имеют ничего общего с реальностью». «Нетаньяху предъявляет эти данные настолько уверенно, как будто на выборах никто кроме «Ликуда» не преодолеет барьер», — отметил политик.

Бывший министр обороны Израиля также поделился результатами «углубленных опросов», проведенных его партией. Согласно результатам исследования, «нет никаких шансов, что «Ликуд» получит и 25 мест на предстоящих выборах».

Кроме того, Авигдор Либерман ответил на вопросы о будущем партии НДИ, находящейся под его руководством. По словам политика, на выборах в апреле 2019 года партия выступит самостоятельно, не «примыкая к кому-либо». «Я уверен, что мы (НДИ), «Новые правые», «Еврейский дом», а также беспартийная Орли Леви преодолеем барьер и войдем в новый парламент», — отметил глава НДИ, добавив, что число правых в Кнессете увеличивается, а потому «место есть для всех».