Премьер Израиля Нетаньяху: судебные разбирательства только после выборов

Иерусалим, , 14:14 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с призывом не начинать судебные разбирательства против него до предстоящих парламентских выборов. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, на странице главы правительства в социальной сети Facebook появилось видео, в котором Нетаньяху призывает провести расследование после проведения выборов.

«Представьте, что в какой-то восточной стране по улице идет человек с протезом вместо руки. Его спрашивают: «Что случилось?» Он отвечает: «Суд признал меня виновным в краже» — «А что же было потом?» На что человек отвечает: «А потом я выиграл апелляцию» Но кто-то вернет ему руку? А кто же сможет вернуть вам выборы? Не надо начинать судебные слушания до выборов, если они не будут закончены до выборов», — заявил в своем видео Нетаньяху.

Председатель оппозиционной партии МЕРЕЦ Тамар Зандбер ответила на видеоролик: «Нетаньяху, не волнуйся, никто не собирается отрубать тебе руку. За взятки просто сажают в тюрьму».