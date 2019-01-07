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Премьер Израиля Нетаньяху: судебные разбирательства только после выборов

Политика

Действующий премьер Израиля сравнил себя с оправданным вором с отрубленной рукой

Премьер Израиля Нетаньяху: судебные разбирательства только после выборов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Биньямин Нетаньяху

Иерусалим, 7 января 2019, 14:14 — REGNUM  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с призывом не начинать судебные разбирательства против него до предстоящих парламентских выборов. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, на странице главы правительства в социальной сети Facebook появилось видео, в котором Нетаньяху призывает провести расследование после проведения выборов.

«Представьте, что в какой-то восточной стране по улице идет человек с протезом вместо руки. Его спрашивают: «Что случилось?» Он отвечает: «Суд признал меня виновным в краже» — «А что же было потом?» На что человек отвечает: «А потом я выиграл апелляцию» Но кто-то вернет ему руку? А кто же сможет вернуть вам выборы? Не надо начинать судебные слушания до выборов, если они не будут закончены до выборов», — заявил в своем видео Нетаньяху.

Председатель оппозиционной партии МЕРЕЦ Тамар Зандбер ответила на видеоролик: «Нетаньяху, не волнуйся, никто не собирается отрубать тебе руку. За взятки просто сажают в тюрьму».

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Зарубежная хроника
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