В парламенте Венесуэлы была обнаружена и обезврежена взрывчатка

Каракас, , 13:45 — REGNUM В ночь с 4 на 5 января в здании венесуэльского парламента — Национальной ассамблеи — сотрудниками Национальной гвардии было обнаружено взрывчатое вещество. Как сообщило аргентинское агентство «Инфобае», взрывчатка была вскоре обезврежена сотрудниками Боливарианской службы разведки.

Инцидент произошёл незадолго до инаугурации президента Николаса Мадуро, запланированной на 10 января. Напомним, в мае 2018 г. Мадуро победил на президентских выборах, набрав около 70% голосов.

Депутат от оппозиции Дельса Солорсано не преминула напомнить, что Ассамблея находится под охраной Вооружённых сил Венесуэлы, являющихся представителями «диктаторского режима» Мадуро. Пронести взрывное устройство в здание парламента могли только сотрудники Вооружённых сил, заявила депутат. В своём «Твиттере» Солорсано предупредила: «Диктатуре не остановить нас своими угрозами».

Национальная ассамблея собирается объявить новый президентский срок Мадуро нелегитимным.