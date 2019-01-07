Понедельник, 7 Января 2019 года
12:51:05 МСК

Премьер Албании обсудил с обновленным Советом министров вызовы 2019 года

Политика

Премьер-министр Албании обсудил текущие проблемы с прежними и нынешними членами правительственного кабинета на неформальной встрече в Эльбасане

Премьер Албании обсудил с обновленным Советом министров вызовы 2019 года
Albinfo
Эльбасан

Тирана, 7 января 2019, 12:34 — REGNUM  Утром 6 января премьер-министр Албании Эди Рама собрал членов Совета министров на неформальную встречу в городе Эльбасан. Встреча была посвящена обсуждению вызовов 2019 года во всех сферах жизни страны. Об этом сообщает албанское новостное агентство «АБЦНьюс».

На встрече министры, уходящие в отставку в результате недавних перестановок в правительстве, смогли поделиться опытом с преемниками.

Как сообщает албанское новостное агентство «АБЦНьюс», параллельно встрече проходил митинг под лозунгами «Уходи, Рама» и «Преступное правительство». К митингу присоединился глава отделения демократической партии Албании в городе Эльбасан Еуген Исай и депутат Лючиано Вочи.

Однако происходящее не вызвало никакой реакции со стороны премьера, который выложил фотографии со встречи на своей странице в социальных сетях со следующим комментарием:

«День был посвящен обсуждению вызовов 2019 года во всех сферах. В фокусе обсуждения были рост занятости и поддержка отечественного предпринимательства, дальнейшее усовершенствование инфраструктуры социального обслуживания, новые антикоррупционные меры и привлечение молодых людей, обучающихся на отлично, к работе в администрации».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить