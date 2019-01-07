Премьер Албании обсудил с обновленным Советом министров вызовы 2019 года

Тирана, , 12:34 — REGNUM Утром 6 января премьер-министр Албании Эди Рама собрал членов Совета министров на неформальную встречу в городе Эльбасан. Встреча была посвящена обсуждению вызовов 2019 года во всех сферах жизни страны. Об этом сообщает албанское новостное агентство «АБЦНьюс».

На встрече министры, уходящие в отставку в результате недавних перестановок в правительстве, смогли поделиться опытом с преемниками.

Как сообщает албанское новостное агентство «АБЦНьюс», параллельно встрече проходил митинг под лозунгами «Уходи, Рама» и «Преступное правительство». К митингу присоединился глава отделения демократической партии Албании в городе Эльбасан Еуген Исай и депутат Лючиано Вочи.

Однако происходящее не вызвало никакой реакции со стороны премьера, который выложил фотографии со встречи на своей странице в социальных сетях со следующим комментарием:

«День был посвящен обсуждению вызовов 2019 года во всех сферах. В фокусе обсуждения были рост занятости и поддержка отечественного предпринимательства, дальнейшее усовершенствование инфраструктуры социального обслуживания, новые антикоррупционные меры и привлечение молодых людей, обучающихся на отлично, к работе в администрации».