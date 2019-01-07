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Черноморский флот России взял под контроль действия корабля ВМС США

Политика

Американский десантный корабль вошел в Черное море

Москва, 7 января 2019, 11:53 — REGNUM  Сторожевой корабль Черноморского флота ВМС России «Пытливый» взял под контроль действия десантного транспорта-дока ВМС США USS Fort McHenry, который накануне прошел черноморские проливы и вышел в акваторию Черного моря. Об этом сегодня, 7 января, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

В Минобороны РФ уточнили, что американский десантный корабль находится в акватории Черного моря с 21:00 по московскому времени 6 января. Сегодня, в 9:30 мск USS Fort McHenry зашел в румынский порт «Констанца».

Напомним, что пресс-служба шестого флота ВМС США ранее заявила, что американский десантный корабль направляется в Черное море для патрулирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон может изучить вопрос об увличении своего военного присуствия в Черном море.

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Российско-американские отношения
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