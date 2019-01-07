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Bloomberg: Вторая встреча Трампа с Ким Чен Ыном может пройти в Ханое

Политика

Обсуждаются и другие места

Вашингтон, 7 января 2019, 08:53 — REGNUM  Вторая встреча президента США Дональда Трампа с лидером Корейской народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном может состоятся в столице Вьетнама — городе Ханое. Об этом сегодня, 7 января, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Сообщается, что представители США и Северной Корее активно ведут обсуждение возможности новой встречи Трампа и Ким Чен Ына в Ханое. В столице Вьетнама уже состоялись переговоры представителей США и КНДР, и обе стороны рассматривают Ханой как наиболее вероятное место встречи Трампа с Ким Чен Ыном.

Кроме того, Вашингтон также рассматривает и другие варианты места проведения вторых переговоров лидеров США и КНДР, в частности, речь идёт об Индонезии, Монголии, Гавайях, пограничный пункт Пханмунджом на границе КНДР и Республики Корея.

Напомним, ранее Трамп заявил, что США ведут переговоры о месте проведения его второй встречи с Кимом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре.

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США и КНДР
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