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Абэ: Вопрос Курил нельзя решить, не спросив жителей

Политика

Реальность состоит в проживании на четырех островах российских граждан, напомнил японский премьер-министр

Токио, 7 января 2019, 05:56 — REGNUM  Жители Курильских островов — российские граждане — должны участвовать в обсуждении дальнейшей судьбы этих территорий. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в эфире телеканала NHK.

Он отметил, что реальность состоит в проживании на четырех островах российских граждан. Вопрос о переходе принадлежности островов не может быть решен без их согласия.

Подход Токио — поиск взаимопонимания между народами РФ и Японии, добавил Абэ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Абэ заявил о решимости «окончательно урегулировать» вопрос о заключении мирного договора с Россией. При этом он подчеркнул, что собирается «продвинуть вперед переговоры по мирному договору и территориальной проблеме».

Читайте подробнее: Курилы: Абэ готовится к «решающему моменту»

Читайте ранее в этом сюжете: Синдзо Абэ заявил о начале подготовки к японо-российским переговорам

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Курильские острова и Япония
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