Мэй назвала даты голосования в парламенте по выходу из ЕС

Лондон, , 05:36 — REGNUM В Палате общин парламента Великобритании 14 или 15 января пройдет голосование по проекту правительства об условиях выхода из состава Евросоюза. Об этом британский премьер-министр Тереза Мэй заявила в эфире программы «Шоу Эндрю Марра» на канале ВВС.

Она отметила, что дебаты начнутся на неделе, начинающейся 7 января, и продолжатся на другой неделе. В качестве возможных дат голосования Мэй назвала 14 или 15 января.

Читайте также: Энергетическая сторона BrexitГоворя о ситуации вокруг сделки по Brexit, глава правительства заявила, что в декабре получила «некоторые гарантии» от участников саммита Евросоюза. Саммит прошел после того, как Мэй приняла решение отложить голосование по соглашению о Brexit в британском парламенте, намеченное на 11 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенное Королевство должно выйти из ЕС 29 марта 2019 года. В своем новогоднем обращении Мэй призвала парламент Британии поддержать соглашение о выходе из ЕС, достигнутое правительством и Брюсселем.

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