Роскосмос может выйти из проекта окололунной станции NASA

Москва, , 04:20 — REGNUM Россия может покинуть совместный с американской стороной проект по созданию окололунной космической станции Gateway из-за срыва визита в США главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Об этом рассказали в Роскосмосе, передает телеканал «Звезда».

Данная ситуация грозит осложнением переговоров Роскосмоса и NASA по ряду проектов, включая проект Gateway и сотрудничество по научным исследованиям на борту Международной космической станции. В худшем случае могут быть отменены ранее достигнутые договоренности, предположили в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее NASA уведомило Роскосмос о том, что визит Дмитрия Рогозина, намеченный на февраль 2019 года, «придется отложить». Ранее приглашение Рогозина в США вызвало критику в адрес NASA со стороны ряда американских политиков.

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