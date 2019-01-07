В Киеве указали на самое «болезненное» положение томоса для ПЦУ

Киев, , 03:58 — REGNUM Требование о запрете на создание зарубежных структур может оказаться одним из самых «болезненных» положений томоса об автокефалии раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом говорится в статье проректора Киевской духовной академии, профессора Владимира Буреги в издании «Левый берег».

Он отметил, что ни один из ранее изданных томосов не накладывал таких ограничений, тогда как томос для ПЦУ четко оговаривает, что юрисдикция новой церкви — только в пределах Украины.

Запрет, поясняет теолог, не позволит предстоятелю раскольнической церкви Епифанию назначать епископов или основывать приходы за пределами страны. При этом все существующие за пределами Украины церковные структуры перейдут под юрисдикцию Константинопольского патриархата.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января Киев получил от Константинополя томос об автокефалии раскольнической церкви. Оговоренные документом ограничения ставят ПЦУ в зависимость от Константинопольского патриархата.

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