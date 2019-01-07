Трамп передумал строить приграничную стену из бетона

Вашингтон, , 03:05 — REGNUM Для строительства стены на американо-мексиканской границе будет использована сталь, а не бетон. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, вице-президент Майкл Пенс и представители Демократической партии провели продуктивную встречу, на которой обсуждались разные вопросы, связанные с пограничной безопасностью.

«Теперь мы планируем возвести стальное заграждение, а не бетонное», — написал Трамп.

Он также пояснил, что стальная стена более прочная и будет привлекать меньше внимания.

Как сообщало ИА REGNUM, проект стены на границе с Мексикой, призванной стать препятствием для проникновения в США нелегальных мигрантов, привел к разногласиям из-за бюджета и временной приостановке в работе американского федерального правительства.

Читайте также: Соратник Трампа подтвердил его прогноз по «шатдауну»

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: Введу режим ЧС – и будет стена