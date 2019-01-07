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Трамп подтвердил ликвидацию одного из самых разыскиваемых террористов

Политика

За сведения для поимки Джамаля аль-Бадави власти США обещали $5 млн

Вашингтон, 7 января 2019, 02:27 — REGNUM  Американские военные ликвидировали в Йемене террориста Джамаля Ахмада Мухаммада Али аль-Бадави, причастного к атаке на эсминец «Коул» в 2000 году. Об этом написал президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

«Мы только что убили лидера этого нападения Джамаля аль-Бадави», — отметил Трамп.

Итог операции Трамп назвал восстановлением справедливости по отношению к погибшим морякам «Коула». Он также заявил, что США никогда не прекратят борьбу против радикального исламского терроризма.

Боевик «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) аль-Бадави был включен в список самых разыскиваемых террористов ФБР. За сведения для его поимки власти США обещали $5 млн. Ранее в СМИ появилась информация о его гибели в результате авиаудара в йеменской провинции Мариб.

Теракт против американского эсминца «Коул» был совершен 12 октября 2000 года в йеменском порту Аден. При взрыве погибли 17 моряков, еще 39 получили ранения.

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