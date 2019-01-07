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Опубликованы снимки идущего через Дарданеллы корабля ВМС США

Политика

Десантный корабль USS Fort McHenry прошел через Стамбул 6 января

Стамбул, Турция, 7 января 2019, 01:51 — REGNUM  Десантный корабль военно-морских сил США USS Fort McHenry в составе 22-й морской экспедиционной группы вошел в Черное море через турецкие проливы. Снимки корабля опубликованы в Twitter.

https://twitter.com/Saturn5_/status/1081978816715735040

Корабль прошел через Стамбул 6 января. Отмечается, что американский военный корабль впервые достиг акватории Черного моря после ноябрьского инцидента в керченском проливе с участием кораблей ВМС Украины.

Адмирал Лайза Франкетти заявила, что переход десантного корабля в Черное море подтверждает приверженность США коллективной безопасности и укрепляет отношения с союзниками по НАТО и другими партнерами в регионе, сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.

Читайте ранее в этом сюжете: Десантный корабль ВМС США вошел в Черное море через турецкие проливы

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