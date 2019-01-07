Опубликованы снимки идущего через Дарданеллы корабля ВМС США

Стамбул, Турция, , 01:51 — REGNUM Десантный корабль военно-морских сил США USS Fort McHenry в составе 22-й морской экспедиционной группы вошел в Черное море через турецкие проливы. Снимки корабля опубликованы в Twitter.

https://twitter.com/Saturn5_/status/1081978816715735040

Корабль прошел через Стамбул 6 января. Отмечается, что американский военный корабль впервые достиг акватории Черного моря после ноябрьского инцидента в керченском проливе с участием кораблей ВМС Украины.

Адмирал Лайза Франкетти заявила, что переход десантного корабля в Черное море подтверждает приверженность США коллективной безопасности и укрепляет отношения с союзниками по НАТО и другими партнерами в регионе, сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.

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