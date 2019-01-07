«Гражданские самолеты Сухого» ещё не получили запрета США на экспорт в Иран

Москва, , 00:17 — REGNUM Компания-производитель самолётов SSJ100 АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не получала от США ответа на запрос об экспорте самолетов компании в Иран. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба ГСС.

Поскольку количество комплектующих американского происхождения в текущей версии самолета SSJ100 превышает 10%, в рамках прохождения формальных процедур ГСС была подана заявка в Управление по контролю над иностранными активами казначейства США (OFAC) для одобрения возможности продаж самолета SSJ100 в Иран. На конец 2018 года ни положительного, ни отрицательного заключения получено не было.

Вместе с тем, в рамках программы импортозамещения ГСС продолжает работы по снижению количества комплектующих иностранного происхождения и работает над новой версией самолета. Стоимость эксплуатации модернизированного продукта будет существенно снижена. Кроме того, планируется повысить эффективность программы за счет репрайсинга ряда комплектующих. Поставки обновленного продукта, как ожидается, не потребуют каких-либо дополнительных формальных согласований с третьими странами.

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