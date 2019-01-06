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В тайваньской правящей партии сменился лидер

Политика

Президент мятежного острова Цай Инвэнь ушла с поста партийного лидера после поражения на выборах в местные органы власти

В тайваньской правящей партии сменился лидер
KOKUYO
Цай Инвэнь

Тайбэй, 6 января 2019, 22:14 — REGNUM  На Тайване состоялись внеочередные выборы председателя правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП). Вопрос об их проведении встал после того, как президент островной республики, которую КНР считает своей провинцией, Цай Инвэнь подала в отставку, взяв на себя ответственность за поражение ДПП на местных выборах в ноябре прошлого года, сообщает 6 января Синьхуа.

Сообщается, что новым председателем и, скорее всего, будущим соискателем президентского кресла избран Чжо Жунтай, один из лидеров ДПП, подробности биографии которого не сообщаются.

Отметим, что победу на местных выборах, результаты которых привели к отставке Цай Инвэнь, одержала партия Гоминьдана, лояльная по отношению к материковому Китаю, исповедующая принцип «одного Китая».

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Политика «одного Китая» в отношении Тибета и Тайваня
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