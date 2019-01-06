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Трамп: Белый дом изучает ситуацию с задержанием Пола Уилана в Москве

Политика

Уилан задержан сотрудниками ФСБ по обвинению в шпионаже

Трамп: Белый дом изучает ситуацию с задержанием Пола Уилана в Москве
Иллюстрация: Vitlprav.ru
Дело о шпионаже

Вашингтон, 6 января 2019, 21:48 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация внимательно изучает вопрос о задержании американского гражданина Пола Уилана в Российской Федерации по обвинению в шпионаже.

«Мы изучаем этот вопрос», — сказал Трампа, отвечая на соответствующий вопрос о ситуации вокруг Уилана.

Ничего другого Трамп по этому вопросу не сказал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 декабря сотрудники ФСБ задержали в Москве гражданина США Пола Уилана, который совершил «шпионскую акцию».

Позже выяснилось, что Уилан приехал в Москву на свадьбу к своему другу, который женился на российской гражданке. В отеле «Метрополь» в центре столицы, где остановился Уилан, ему был передан секретный список сотрудников одной из российских спецслужб. Через пять минут после передачи Уилан был задержан.

В ходе разбирательства было установлено, что помимо американского гражданства, Уилан также является подданным Великобритании и гражданином Ирландии. В тюрьме Уилана посетил посол США в Москве Джон Хантсман.

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Спецслужбы и шпионаж
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