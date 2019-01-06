Томос для украинских раскольников доставлен в Киев

Киев, , 20:54 — REGNUM В Киев прибыл самолет из Стамбула, на борту которого находится том об автокефалии так называемой «Православной церкви Украины» (ПЦУ), созданной раскольниками при поддержке США и константинопольского патриарха. Об этом сегодня, 6 января, сообщают украинские СМИ.

Напомним, что в середине декабря на Украине прошел так называемый «объединительный собор» раскольников, которые при поддержке США и константинопольского патриархата создали ПЦУ. Главой ПЦУ был избран Епифаний Думенко, который ранее состоял в раскольничей организации «Киевский патриархат».

Накануне, 5 января, на специальной церемонии патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос об автокефалии для ПЦУ.

Сегодня документ был передан Епифанию Думенко и он на специальном самолете повез его в Киев. Сейчас томос доставлен в собор Святой Софии. Ожидается, что 7 января он будет представлен прихожанам ПЦУ.

Стоит отметить, что данный томос об автокефалии на самом деле закрепляет зависимость ПЦУ от Фанара. Так все зарубежные приходы вошедших в ПЦУ раскольничьих церквей после выдачи томоса автоматически переходят под руку Константинополя.

Фанар становится высшей инстанцией в разрешении внутренних споров и конфликтов в ПЦУ. Все вопросы канонического и догматического характера будут рассматриваться в Фанаре.

В томосе особо подчеркивается ставропигия монастырей — их независимость от местных епархиальных властей. Это означает, что монастыри ПЦУ будут подчиняться только константинопольскому патриархату, и иерархи ПЦУ в их дела вмешиваться не смогут.

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