«Новая надежда»: Курская область в 2018 году

Марина Каширская, , 11:17 — REGNUM

Самая масштабная избирательная кампания страны — выборы президента 18 марта — не стала главным политическим событием в Курской области. 11 октября после 18 лет работы в отставку ушёл губернатор Александр Михайлов. В отличие от своих коллег в других регионах, Михайлов не стал делать вид, будто отправляется в свободное плавание по собственному желанию. Накануне отставки он заявил журналистам, что готов оставить пост, если этого от него потребуют.

Слухи об отставке губернатора в Курской области появлялись регулярно, однако электоральная усталость долгой работой Михайлова накапливалась в информационном пространстве региона. Несмотря на то, что Александр Михайлов показал себя умелым хозяйственником и вывел регион в «хорошисты» по многим экономическим показателям, популярностью среди курян он не пользовался и допускал промахи, бьющие по имижду. Например, за месяц до отставки Михайлов в эфире курского телеканала похвалил государственные СМИ, перечислив тех, кто, по его мнению, транслирует объективную информацию, а «так называемые независимые СМИ» обвинил в том, что они мешают работе властей и пытаются вернуть регион «в пучину девяностых». Общественники сразу выразили недовольство, обвинив губернатора в притеснениях журналистов.

После отставки в результате перестановок в областной думе Михайлов стал депутатом, а затем был назначен представителем от исполнительного органа государственной власти Курской области в Совете Федерации. Сейчас он входит в комитет Совфеда по обороне и безопасности.

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Через Крымский мост и «Платон» — в Курск

Роман Старовойт до назначения в Курскую область работал заместителем министра транспорта, а до этого руководил Федеральным дорожным агентством. Несмотря на то, что Старовойт, несомненно, относится к молодым управленцам-технократам, его нельзя назвать «варягом», так как сам он уроженец Курской области.

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Естественно, первые задачи, которые озвучил на новом посту Роман Старовойт, были связаны с его предыдущим опытом работы. 2019 год врио губернатора объявил Годом дорог. К уже направленным в эту сферу средствам прибавится 720 млн рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ситуация с дорогами, по словам Старовойта, должна измениться «коренным образом».

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При этом политологи отмечали, что на плечи нового главы региона лягут также другие проблемы: жилищно-коммунальное хозяйство, градостроение, архитектура. Куряне, кроме того, ждали, что Старовойт обновит аппарат администрации, а ему, в свою очередь, нужно было соблюсти баланс, не разочаровав жителей региона и сохранив наиболее работоспособных участников команды Михайлова. Старовойт не скрывал, что хочет включить в свою команду бывших московских подчинённых.

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Деньги превыше всего

Кадровых чисток от нового руководителя региона куряне ждали ещё и потому, что в течение года становилось известно о новых нарушениях, совершённых чиновниками, госслужащими и депутатами.

Начальник отдела организации перевозок комитета промышленности, транспорта и связи Курской области был арестован по обвинению в получении более двух миллионов рублей от предпринимателя, фирма которого занималась транспортным обслуживанием пассажиров и перевозкой багажа автомобильным транспортом. За взятку он совершал «попустительство по службе» — то есть не принимал необходимых мер, если его подопечный совершал нарушения. В декабре дело было направлено в суд.

Бывшего вице-мэра Курска и бывшего главу города Курчатова Юрия Косырева судили за самоуправство с применением насилия. По версии следствия, он в 2016 году в сопровождении нескольких мужчин вывез своего водителя на окраину Курчатова, где стал угрожать и требовать вернуть долг. Мужчина якобы задолжал экс-мэру Курчатова 3,5 миллиона рублей.

Была поставлена точка в деле бывшего заместителя губернатора — председателя комитета региональной безопасности Василия Зубкова. Его обвинили в получении взятки недвижимостью стоимостью более миллиона рублей в 2015 году. По версии обвинения, за это он помог строительной компании ввести в эксплуатацию жилой дом на улице Марата, построенный с нарушениями. Зубков частично признал вину, но заявил, что следствие сильно завысило стоимость полученной им недвижимости. 27 августа Зубкова приговорили к двум годам лишения свободы, несмотря на то, что во время рассмотрения дела из-за проблем со здоровьем он даже был госпитализирован.

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Два уголовных дела в отношении председателя комитета ЖКХ Курска были возбуждены в декабре по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, чиновник причинил городскому бюджету ущерб в 30 млн рублей, расторгнув договор на ремонт дороги и затем заключив его с тем же подрядчиком, но по более высокой стоимости.

Депутат Курской облдумы Игорь Астапов не внёс в декларацию о доходах и имуществе 27 квартир, принадлежащих его супруге, и его коллеги проголосовали за сохранение мандата Астапова. Против выступила прокуратура. В итоге прекратить полномочия депутата постановил суд. Утаить доходы пытались также и сотрудники государственной инспекции труда и комитета лесного хозяйства Курской области

Интересной археологической находкой стало уголовное дело о присвоении бюджетных денег в отношении бывших начальника и главного бухгалтера ОБУК «Инспекция по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Курской области». Бухгалтер и его начальник заключили восемь фиктивных договоров, организовав фиктивные раскопки. Подрядчику по документам полагалось 2 миллиона 160 тысяч рублей, однако заговорщики обналичили и присвоили деньги.

«Двойка» за капремонт

Капитальный ремонт второй год подряд был главной проблемой региональных властей. В марте бывший генеральный директор фонда капитального ремонта Виктор Бобрышев стал фигурантом уголовного дела о получении взятки «в виде незаконного оказания услуги имущественного характера по ремонту трех объектов его недвижимости» на сумму более 150 тысяч рублей. Предполагаемую взятку директор фонда получил ещё в 2016 году за общее покровительство двум фирмам, которые занимались капремонтом.

В апреле к делу экс-главы фонда прибавилась ещё одна статья — «Злоупотребление должностными полномочиями» — за приёмку работ по завышенной стоимости. Вместе с возбуждённым в 2017 году делом о хищении 20 миллионов из фонда это уже третья статья против бывшего руководителя.

При этом долгое время курский фонд капремонта не мог обзавестись постоянным директором: Геннадий Баев занимал должность с приставкой «врио», а к совести комитета ЖКХ, не торопившегося с организацией конкурса, пришлось взывать прокуратуре.

Проблемы были обозначены и на федеральном уровне — после визита замминистра ЖКХ Андрея Чибиса, который 16 апреля раскритиковал работу курских чиновников. Длительное, дорогостоящее и безрезультатное благоустройство, не соответствующие нормам безопасности детские площадки, разваливающиеся без ремонта поликлиники и некачественный капремонт — вот на что обратил внимание замминистра, проехавшись по собственному маршруту. В итоге Андрей Чибис заявил, что может приехать повторно, чтобы оценить «работу над ошибками», но тогда кому-то из профильных чиновников придётся покинуть свои посты. Намёк в Курске поняли — повторного визита не потребовалось.

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Генеральным директором фонда капремонта по конкурсу был выбран Иван Артуров, до этого занимавший пост заместителя гендиректора и главного инженера фонда. Геннадий Баев, исполнявший обязанности гендиректора, стал заместителем Артурова по капитальному ремонту, безопасности и связям с общественностью.

Жилищно-коммунальный беспредел

В сфере ЖКХ куряне не дождались качественных улучшений в 2018 году. В решении коммунальных проблем жители региона были предоставлены сами себе — чиновники с наплывом жалоб и обращений явно не справлялись. Единственными соратниками курян в борьбе за жилищно-коммунальную справедливость стали общественные организации. Активисты ОНФ даже обращались в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность тарифов на вывоз мусора в Курской области — по мнению общественников, куряне за эту коммунальную услугу сильно переплачивали.

Вопросы возникали и к операторам, которые экономили на вывозе отходов, собирая деньги за то, чтобы выбросить мусор на закрытый полигон. Жалобы общественников были услышаны только с приходом нового руководителя региона, который снизил плату за обращение с коммунальными отходами. А к концу года антимонопольное ведомство подтвердило, что в Курске, Щиграх и ещё 11 районах тарифы действительно были завышены.

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Проблемы с теплоснабжением описали в Курской области идеальный круг: с них в регионе начался год, с ними же он и завершился. В начале года ПАО «Квадра» частые коммунальные аварии объясняла отсутствием ливневой канализации и износом трубопроводов.

Старые проблемы напомнили о себе с наступлением холодов: к отопительному сезону теплоснабжающие организации и управляющие компании оказались не готовы. Однако врио губернатора Роман Старовойт аварии, отключения и холодные батареи в жилых домах отказался считать нормальным положением дел и прямо заявил энергетикам, что в сложившейся ситуации нужно искать не объяснения, а способы решить проблемы. Причём к «Квадре» у Старовойта с самого начала его работы возникали претензии. В ходе одной из своих первых инспекций он увидел, что теплоэнергетики, проводившие ремонт теплотрассы, не скоординировали свои действия с подрядчиком, занимавшимся ремонтом дорог, из-за чего вовремя не было возобновлено движение по улице Красной Армии.

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В ноябре после крупной коммунальной аварии, оставившей без горячей воды и тепла почти 20 тысяч человек, Старовойт взял под личный контроль работу «Квадры». По мнению врио губернатора, отчёты компании нуждаются в ревизии, а еженедельные аварии говорят о том, что арендатор теплосетей не справляется с работой.

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Проблемы безопасности

В связи с трагическими событиями, последствия которых затронули всю страну, в Курске остро встал вопрос безопасности граждан в общественных местах, особенно — безопасности детей.

После нападения на учителя и детей в пермской школе, куда двое учеников пришли с оружием, чтобы устроить бойню, степень готовности курских учебных заведений к подобным ситуациям решил проверить депутат городского собрания Михаил Гулиев. Итоги вышли печальными: ребята, участвовавшие в эксперименте, беспрепятственно пронесли в свои школы кухонные ножи. Руководство школ депутат винить в этом не стал. По его мнению, проблема заключается в отсутствии профессиональной охраны в учебных заведениях и неумении работать с дорогостоящим оборудованием — те же металлодетекторы закупаются в школы «для галочки» и даже не настраиваются. Гулиев отправлял обращения президенту, в правительство и в Госдуму, однако в течение года ситуация не изменилась.

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После мартовской трагедии в Кемерово в Курской области проверяющие ведомства насчитали 200 торговых, торгово-развлекательных, спортивных и культурно-досуговых центров с массовым пребыванием людей, 40 — особо крупных. Итоги массовых проверок зачастую оказывались печальными: ТЦ оказывались не укомплектованы огнетушителями, пожарными рукавами, периодически «исчезала» документация на противопожарные системы. Некоторые здания действовали, хотя официально даже не были введены в эксплуатацию, как бизнес-центр в городе Курчатове.

К концу года в информационное пространство снова вернулась тема противопожарной безопасности. Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Курску и Курскому району МЧС России Николай Прокопов в ноябре стал фигурантом уголовного дела по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)» за то, что за взятку в 15 тысяч рублей «закрыл глаза» на нарушения одного из курских предприятий.

Начало конструктивного диалога

Помимо небезопасности торговых центров, у курян был как минимум ещё один аргумент против них: торговые площади растут как грибы, в то время как исторический облик Курска разрушается. Например, в жилом доме-памятнике регионального значения по адресу Дзержинского, 90 в квартире обрушился потолок.

Также в 2018 году горожане боролись против сноса дома № 80 на улице Красной Армии — «особняка Беньковских». Двухэтажный особняк XIX века уже избегал сноса, и сейчас горожане, обеспокоенные сохранением остатков исторического наследия Курска, начали борьбу по всем фронтам. В Железнодорожном округе прошел массовый пикет в защиту здания.

Итогом пикета стала резолюция, в которой куряне призвали городскую администрацию к «конструктивному диалогу» и потребовали доступа общественности к обсуждению судьбы городских архитектурных памятников.

Обратной связи защитники старины не получали до прихода Романа Старовойта. По его распоряжению в Курске была создана рабочая группа по восстановлению историко-культурного облика центра города, которая устанавливает единый архитектурный облик для части областного центра, ограниченной улицами Дзержинского, Сонина и Ендовищенской. Возглавил рабочую группу замгубернатора Алексей Смирнов. В неё также вошли чиновники обладминистрации, директор по управлению активами АО «Курский электроаппаратный завод» Петр Агибалов, представитель Курской епархии РПЦ Владимир Горбылев, директор Курского областного краеведческого музея Ирина Лоташова, директор Курской государственной картинной галереи имени А. А. Дейнеки Игорь Припачкин и директор Курского государственного цирка Наталья Шульга. Теперь курянам остаётся надеяться, что это и есть первый шаг к тому «конструктивному диалогу», который поможет сохранить исторический облик Курска.