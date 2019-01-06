РАН: Отмена визита Рогозина в США грозит закрытием проекта полета на Венеру

Москва, , 18:48 — REGNUM Отмена визита главы российской государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина в США ставит под вопрос дальнейшую реализацию российско-американской миссии на Венеру. Об этом сегодня, 6 января, заявил журналистам заместитель председателя Совета Российской академии наук по космосу Лев Зеленый.

По словам Зеленского, совместный российско-американский проект изучения второй планеты от Солнца — Венеры, предполагал создание Россией посадочной станции «Венера-Д». Американская сторона должна была дополнить проект рядом исследовательских программ, а также предоставить малый космический аппарат. Работы по проекту начались ещё в 2014 году и продолжаются до сих пор. Однако до сих пор работы ведутся исключительно в научном и академическом ключе.

При этом в докладе NASA, опубликованном по итогам 2017 года, сказано, что запуск станции «Венера-Д» может состоятся летом 2026 года.

Визит Рогозина в США и его встреча с главой NASA Джимом Брайденстайном были принципиально важны для продолжения данного проекта. Теперь, после того, как в NASA заявили, что визит Рогозина отменяется, есть угроза того, что проект будет закрыт.

«Эти пять лет уже фактически прошли, сейчас есть развилка: либо работа продолжается, либо эта миссия остается бумажным исследованием», — сказал Зеленый.