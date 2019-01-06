США смогли сорвать поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

Иерусалим, , 17:17 — REGNUM Министерство финансов США отказалось выдавать экспортный сертификат на продажу самолетов Sukhoi Superjet 100 в Исламскую Республику Иран. Об этом сегодня, 6 января, сообщает израильский портал iHLS.

Напомним, в конце апреля 2018 года компания «Гражданские самолеты Сухого» на авиасалоне Eurasia Airshow смогла подписать с двумя авиакомпаниями из Ирана меморандум о намерениях на поставку 40 самолетов SSJ-100R в период до 2022 года.

Однако более 10% деталей российского лайнера производятся на территории США. Это автоматически требует одобрения сделки американским казначейством (Минфином). Без такого одобрения эксплуатировать самолеты будет юридически невозможно.

Представитель Ассоциации иранских авиалиний Максуд Асади Самани уже заявил, что из-за отсутствия лицензии Управления по контролю за иностранными активами при Минфине США о поставке самолетов пока не может быть и речи.

Самани предположил, что замена американских запчастей потребует крайне много времени.